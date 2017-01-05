05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şanlıurfa Viranşehir PKK Bozova Emrullah Cin Zeynel Taş
GÜNDEM

Şanlıurfa Viranşehir ve Bozova Belediye Başkanları tutuklandı

PKK'ya yönelik operasyonda aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 22:41:01 Güncelleme: 22:50:21 AA

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 64 zanlıdan, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 196 kişiden, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın bulunduğu 64'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında Cin ile Taş'ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı, 43 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 13 Aralık 2016'da düzenlenen operasyonda, Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 196 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 91 kişiden 37'si tutuklanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Karadeniz'de PKK'ya büyük operasyon
GÜNDEM

-15 derecede büyük operasyon
Yakalanan gri listedeki PKK'lı Hakkı Turgay adliyeye böyle getirildi!
GÜNDEM

Yakalanan gri listedeki PKK'lı adliyeye böyle ...
Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonu
GÜNDEM

Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonu
Çatıdan düşen okul müdürü Ramazan Kocaoğlu hayatını kaybetti
GÜNDEM

Çatıdan düşen müdür hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da yola yerleştirilmiş patlayıcı bulundu
GÜNDEM

Yola yerleştirilmiş patlayıcı bulundu
Amanos Dağları'ndaki PKK hedeflerine hava harekatı
GÜNDEM

PKK'ya hava harekatı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birliğimizi bozamayacaksınız
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İZMİR SALDIRISI HAKKINDA AÇIKLAMA
Başbakan Binali Yıldırım: Ülkemiz bu zor günleri atlatacaktır
GÜNDEM

BAŞBAKAN: ÜLKEMİZ BU ZOR GÜNLERİ ATLATACAKTIR
ÇSM'de Karlov oratoryosu
GÜNDEM

ÇSM'DE KARLOV ORATORYOSU
Hava durumu 05.01.2017
GÜNDEM

SON 6 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz
GÜNDEM

ERDOĞAN: TERÖRE ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ
Şanlıurfa Viranşehir ve Bozova Belediye Başkanları tutuklandı
GÜNDEM

ŞANLIURFA'DA İKİ BELEDİYE BAŞKANINA TUTUKLAMA