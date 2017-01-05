Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçit vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaşanan terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Adliye yakınında bombalı araçla saldıran iki terörist, kahraman polis Fethi Sekin'in erken müdahalesiyle etkisiz hal getirildi. Polis Fethi Sekin olay yerinde şehit oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz. Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, miletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifa diliyorum."