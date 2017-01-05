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ABD, patlama sonrası vatandaşlarını uyardı

İzmir'de bıgün meydana gelen terör saldırısı sonrası ABD, vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 22:55:26 Güncelleme: 22:57:39 HABERTURK.COM

İzmir Adliyesi önünde meydana gelen ve bir polis, bir adliye çalışanı olmak üzere 2 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi'nin (OSAC) internet sitesinde yayınlanan açıklamada, ABD vatandaşlarına İzmir'deki terör saldırısının gerçekleştiği bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, İzmir Bayraklı'da meydana gelen patlamadan haberdar olup, tüm vatandaşlarına o bölgeden uzak durma tavsiyesinde bulunmaktadır. Aşırılıkçıların ABD vatandaşları ve sıklıkla ABD'ye girip çıkanların oturduğu ve bulunduğu alanlarda saldırı düzenlemek için agresif bir çaba gösterdiğini hatırlatmakta" ifadelerine yer verildi.

ABD vatandaşlarına kalabalık bölgelerden, Batılıların ve turistlerin bulunabileceği alanlardan da uzak durmasını tavsiye eden açıklamada, turistik mekanlardan ve ibadet merkezlerinden de uzak kalınması ve ihtiyaç anında yetkililerle iletişime geçmeleri istendi.

 

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