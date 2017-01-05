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İncirlik Üssü
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Pentagon'dan İncirlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın'ın "İncirlik'i kapatma hakkımız var" sözlerinin ardından Pentagon'dan açıklama geldi

05 Ocak 2017 Perşembe, 23:04:27 Güncelleme: 23:10:10 DHA

Pentagon sözcüsü Peter Cook, İncirlik üssünün kullandırılmasını ABD’nin takdirle karşıladığını ve bu durumun devam etmesini umduklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin güneyindeki İncirlik Hava Üssü’nü kullandırmasını takdirle karşılamakta ve bu durumun devam etmesini ummaktadır” ifadesini kullandı.

Cook, “İncirlik üzerinden operasyonlar düzenliyor ve bunun devam etmesini istiyoruz” dedi.

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