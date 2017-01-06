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Fransa Kuş Gribi
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Fransa'da kuş gribi tehlikesi

Tarım Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda çiftliklerde yetiştirilen 1 milyona yakın ördek ve kaz imha edilecek

06 Ocak 2017 Cuma, 01:27:46 Güncelleme: 01:33:39 AA

Fransa Tarım Bakanlığı, kuş gribi (H5N8) tehlikesine karşı çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 1 milyon ördek ve kazın imha edilmesini kararlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısında şu ana kadar 89 kuş gribi vakasının görüldüğü bildirildi.

Kuş gribinin hızla yayılma tehlikesi bulunduğu vurgulanan açıklamada,
uyarı gönderilen bölgelerdeki çiftliklerde yetiştirilen ördek ve kazların imha edilmesi için 20 Ocak tarihine kadar süre verildiği duyuruldu.

Açıklamada, sektör temsilcilerine zararlarının karşılanacağı vaadinde bulunuldu.

Kaz ciğeri üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada yer alan Fransa'da, kuş gribinin mali bilançosunun şimdilik 80 milyon avroyu bulması bekleniyor.

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