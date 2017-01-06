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Reina'daki saldırıda Noel Baba kimdi?

06 Ocak 2017 Cuma, 03:23:06

İstanbul Ortaköy'de Reina gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında Noel Baba kılığına girmiş bir teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği konuşulmuştu. Reina'nın idare müdürü Görmek, Noel Baba'nın kim olduğunu Habertürk'e anlattı

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    ÖZNUR KARSLI/GAZETE HABERTÜRK

    İstanbul Ortaköy’deki Reina’da 15 yıldır idare müdürü olarak çalışan Işık Görmek, Türkiye’yi yasa boğan terör saldırısında yanına çalışmaya gelen iki yeğeninden Yunus Görmek’i kaybederken, diğer yeğeni Mustafa Korkmaz’la birlikte katliamdan hafif yaralı olarak kurtuldu.

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    Harçlığını çıkarmak için o gece Reina’da çalışmaya gelen yeğeni Yunus’un acısını yaşayan Işık Görmek, HABERTÜRK’e şunları anlattı: 

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    “Yeğenlerim Yunus ve Mustafa vestiyer bölümündeydi. İki yeğenim de hafta sonları 100 lira için yanıma çalışmaya, harçlık çıkarmaya geliyordu. Yunus üniversitede okuyordu. 

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