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Buzulların ergimesi sonrasında dünyanın ısınması hızlanıyor; bu her geçen gün artacak. Önümüzdeki yıllarda 1 derecelik sıcaklık artışı 15 yılda bir hatta daha hızlı yükselmeye başlayacak. Esas tehlike bu. 2030’a kadar dünya bir derece daha ısınacak” dedi.