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Reina şehit polis Burak Yıldız ve Ağabeyi Murat Yıldız
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Reina canisi, Özel Harekatçılara "mutfakta rehineler var" diyerek kaçmış

eina’yı kana bulayan teröristin, üzerini değiştirip ilk grupla dışarıya çıktığı, saldırı sonrası olay yerine gelen Özel Harekât polislerine, “Mutfakta rehineler var” diyerek kayıplara karıştığı anlaşıldı

06 Ocak 2017 Cuma, 04:05:49 Güncelleme: 04:28:43

İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da yılbaşı gecesi DEAŞ’lı bir terörist tarafından düzenlenen ve 39 kişinin can verdiği hain terör saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. HABERTÜRK’ün edindiği bilgilere göre saat 01.15 sıralarında Reina’ya gelen terörist, otomatik silahla ateş ederek içeriye girdi. 6 şarjör değiştirerek tam 39 kişiyi katleden, 65 kişiyi de yaralayan terörist, çevredeki polisler ve Özel Harekât ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, dışarıya çıkan ilk grubun arasına karıştı.

10 KİŞİLİK GRUPLA ÇIKTI

Çantasını ve silahını atıp üzerindeki montu çıkaran terörist, eğlence mekânından dışarıya çıkmaya çalışan ilk 10 kişilik grubun arasına karıştı. Saldırıdan kurtulan müşterilerden biri gibi davrandığı anlaşılan terörist, güvenlik güçlerini yanıltmak için “Mutfakta rehineler var” diyerek hedef şaşırttı. O anda üzerinde gömlek olduğu anlaşılan terörist, Özel Harekât polisi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

‘TESLİM OL’ ÇAĞRISI

Teröristin içeride olduğunu düşünen Özel Harekât ekipleri, ‘Teslim ol’ çağrısında bulunarak içeriye girdi. Kargaşadan yararlanan terörist, iki ayrı taksi değiştirerek olay yerinden kaçmayı başardı ve geldiği Zeytinburnu’na geri döndü. Saldırganın, katliamı gerçekleştirdiği mekânda hareket halindeyken kıyafetini çıkardığı, Kalaşnikof silah, çanta ve montun ayrı yerlere atıldığı anlaşıldı. 180 mermi kullandığı belirtilen teröristin silahında yapılan incelemede de şarjörde bir merminin kaldığı tespit edildi. Polis, saldırgandan önce ikinci bir kişinin daha önce Reina’ya girerek keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. İkinci kişinin, teröristten önce mekâna gelip içeride polis ya da silahlı güvenlikçi olup olmadığını kontrol etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

3 POLİS DAHA VARDI

Bu arada Reina önünde şehit polis Burak Yıldız’dan başka 3 polis memurunun daha görevli olduğu öğrenildi. Burak Yıldız’ın yaya devriye görevi yaptığı 3 arkadaşıyla birlikte ısınmak için mekân önünde durdukları, daha sonra 3 polis arkadaşının gittiği, Yıldız’ın ise biraz daha kalıp geleceğini söylediği öğrenildi. Saldırı sırasında ise diğer 3 polisin yakındaki otoparkta çay içtikleri belirtildi.

ŞEHİT KARDEŞİ ÇIKTI

Reina önünde kurşunlara hedef olan ve yere düştükten sonra saldırganın başına ateş ettiği Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli şehit polis memuru Burak Yıldız’ın aynı bölgede görevli polis memuru ağabeyi Murat Yıldız’ın da olay yerine geldiği anlaşıldı.

Beşiktaş Önleyici Hizmetler’de görevli polis Murat Yıldız’ın, kardeşi Burak’ı kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdiği, ağzından sadece, “Anama ne söyleyeceğim” sözlerinin döküldüğü öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Yıldız, son nefesini Şişli Etfal Hastanesi’nde vermişti. Bekâr olan Burak Yıldız’ın (21) babası kanserden vefat etmişti.

Mersin’de düzenlenen cenaze törenine katılan annesi Aslı Yıldız, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra baygınlık geçirmişti. Bu arada saldırıdan önce eğlenen bir grubun görüntüleri de sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde halay çeken grup, dışarıdan sesler gelmesi üzerine dışarı doğru bakıyor, görüntü kesiliyordu. Bu kişilerin akibeti ve kim oldukları bilinmiyor.

MÜSLİM SARIYAR - YUSUF DOĞAN/GAZETE HABERTÜRK

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