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Ak Parti'de gündem Başkanlık Sistemini "nasıl anlatalım?"

AK Parti, Anayasa teklifinin TBMM oylamasından “firesiz” geçeceği değerlendirmesiyle referandum aşamasına odaklandı

06 Ocak 2017 Cuma, 05:12:32 Güncelleme: 05:14:40

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişiklik paketinin TBMM Genel Kurulu’nda pazartesi günü başlayacak görüşmeleri öncesinde milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya geliyor. Başbakan, önceki gün başladığı milletvekilleriyle görüşmelere dün de iki grup ile devam etti. İki ayrı gruptaki toplantıya yaklaşık 100 milletvekili katıldı.

‘DEĞERLENDİRİRİZ’

Edinilen bilgiye göre dünkü görüşmelerde Başbakan Yıldırım, milletvekillerinden pazartesi gününden itibaren eksiksiz Meclis’te Genel Kurul çalışmalarına katılmalarını isteyerek, “Komisyon sürecinde endişeleri değerlendirdik ve bazı düzenlemeler yaptık. Hâlâ kafasında soru işareti olan varsa, endişe ettiği bir kelime dahi varsa paylaşsın. MHP ile de görüşür, Genel Kurul’da mutlaka bunu değerlendiririz” mesajını verdi.

Yıldırım’ın, Anayasa teklifinin Genel Kurul süreciyle ilgili olarak, “Teklifimizi 316 imza ile Meclis’e sunduk. Aynı şekilde tüm grubumuzun imzasına sahip çıkıp arkasında duracağına eminim. MHP’den bazı isimler destek vermeyeceğini açıkladı ancak referandum konusunda bir endişe duymuyoruz” dediği belirtildi.

Yıldırım’ın bu sözleri üzerine bazı milletvekilleri, CHP’den de teklife “evet” gelebileceğini kaydetti. AK Partili çok sayıda vekil, kendi gruplarından fire olmayacağını ifade etti. Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, “Cumhurbaşkanlığı sistemini halka nasıl anlatalım?” sorusu da önemli bir gündem başlığı oldu.

“Başkanlığın eyalet sistemi getirmeyeceği, her seferinde tek başına iktidar çıkaracağı ve Meclis’in yürütmeyi denetleyeceği” üzerine kurulu bir propaganda sürecinin takip edilmesi benimsendi.

Anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğunun gereksiz ayrıntılardan uzak, halkın anlayacağı bir dille anlatılması konusunda görüş birliği oluştu. Bu çerçevede, profesyonel bir şirketten destek alınıp alınmayacağına toplantıların sonunda karar verilecek.

 BUGÜN 3 AYRI GRUPLA GÖRÜŞECEK

 Yıldırım bugün 3 ayrı grupla bir araya gelecek. Toplantılara, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katılıyor.

VOLKAN YANARDAĞ/GAZETE HABERTÜRK

 

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