Şişli'de çöpe atılmış bazadan siyahi erkek cesedi çıktı
06 Ocak 2017 Cuma, 06:48:13 | Güncelleme: 07:07:26
AA
Şişli'de çöp almaya gelen temizlik işçileri konteyner yanında baza içerisinde battaniyeye sarılı siyahi bir erkek cesedi buldu
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Şişli'de bir çöp konteynerinin yanındaki bazanın içinde battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.
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Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Poyraz 1 Sokağı'na gelen belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan yatak bazasını almak isterken içinde battaniyeye sarılı ceset olduğunu fark etti.
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İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, siyahi bir erkeğe ait olduğunu belirledikleri cesette darp izlerine rastladı.
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Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, maktulün kimliğini tespit etmek ve olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.