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Şişli'de çöpe atılmış bazadan siyahi erkek cesedi çıktı

06 Ocak 2017 Cuma, 06:48:13 AA

Şişli'de çöp almaya gelen temizlik işçileri konteyner yanında baza içerisinde battaniyeye sarılı siyahi bir erkek cesedi buldu

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    Şişli'de bir çöp konteynerinin yanındaki bazanın içinde battaniyeye sarılı​ erkek cesedi bulundu.

     

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    Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Poyraz 1 Sokağı'na gelen belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan yatak bazasını almak isterken içinde battaniyeye sarılı ceset olduğunu fark etti.

     

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    İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, siyahi bir erkeğe ait olduğunu belirledikleri cesette darp izlerine rastladı.

     

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