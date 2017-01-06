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Başbakan Binali Yıldırım şehit polisin ailesini ve yaralıları ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayraklı Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından İzmir'e gelerek saldırıda şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in evine taziye ziyaretinde bulundu

06 Ocak 2017 Cuma, 06:59:11 Güncelleme: 07:03:08 İHA

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Bayraklı Adliyesine gerçekleştirilen terör saldırısının ardından kente gelerek yaralıları ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Ardından saldırıda şehit olan katip Musa Can'ın Eski İzmir'deki evine giderek taziye ziyaretinde bulunan Başbakan Yıldırım, saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Bornova'daki evine de taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın bir sonraki durağı ile hain saldırıda yaralananların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi oldu. Burada yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunan Yıldırım, Soylu ve Akdağ'a, AK Parti İzmir Milletvekilleri de eşlik etti.

Daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başbakan Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'na giderek kentten ayrıldı.

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