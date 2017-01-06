06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Flaş
GÜNDEM

İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen adreslere şafak operasyonu düzenledi

06 Ocak 2017 Cuma, 07:16:46 Güncelleme: 08:47:52 DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konvoy halinde araçlarla çıkan polis ekipleri, sabah saatlerinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona çok sayıda şube de destek verdi.

Operasyon kapsamında bir grup polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereboyu 2 sokakta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan dairede kimsenin olmmaması üzerine polis aramanın ardından adresten ayrıldı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği ikinci adresi ise Üsküdar'da idi.

Salacak Mahallesi, Şerifbey Çeşmesi Sokak No:18'deki daireye giren polis ekiplerinin evdeki aramaları devam ediyor.

GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Reina canisi, Özel Harekatçılara "mutfakta rehineler var" diyerek kaçmış
GÜNDEM

Rehine aldatmacası!
Reina saldırısındaki kırmızı montlu vale hayatta
GÜNDEM

O vale hayatta!
HDP İstanbul Eşbaşkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel tutuklandı
GÜNDEM

HDP İstanbul Eşbaşkanları tutuklandı
Doğan Holding'in eski ve yeni iki yöneticisine gözaltı
GÜNDEM

Doğan Holding'in eski ve yeni iki yöneticisine ...
KPSS operasyonunda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
GÜNDEM

105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (05 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 5 Ocak günlüğü
Ak Parti'de gündem Başkanlık Sistemini "Nasıl anlatalım?"
GÜNDEM

'NASIL ANLATALIM?'
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu!
GÜNDEM

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU! ARAMALAR DEVAM EDİYOR...
Şişli'de çöpe atılmış bazadan siyahi erkek cesedi çıktı
GÜNDEM

ÇÖPE ATILAN BAZADAN SİYAHİ ERKEK CESEDİ ÇIKTI!
Reina canisi, Özel Harekatçılara "mutfakta rehineler var" diyerek kaçmış
GÜNDEM

REHİNE ALDATMACASI!
Eskişehir'de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

ESKİŞEHİR'DE KORKUNÇ KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Başbakan Binali Yıldırım şehit polisin ailesini ve yaralıları ziyaret etti
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM ŞEHİT POLİSİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ