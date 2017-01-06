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tsk, fırat kalkanı, el bab, deaş
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TSK: 32 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

TSK, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı

06 Ocak 2017 Cuma, 09:01:43 Güncelleme: 09:50:43 DHA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 140 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 136 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlar sürdürüldü. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 140 hedefi imha edildi. Çatışma ve topçu atışları ile hava harekatı sonucu 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 119 terör örgütü DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Bzagah'ta bulunan 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçları imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda toplam 32 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 16 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 757 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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