Atatürk Havalimanı kar altında

İstanbul'u etkisi altına kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanında iniş ve kalkışlara kapanan pistler, temizlik çalışmasının ardından yeniden hava trafiğine açıldı.

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanındaki seferlerde bazı aksamalar yaşandı.

Havalimanında kar yağışı nedeniyle kapanan 2 piste Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri müdahale etti.

Kar temizleme çalışmaları sırasında pistlerde uçakların kalkış ve inişlerine yaklaşık yarım saat süreyle izin verilmedi. Bu sürede iniş için bekleyen bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından pistler temizlendi. Saat 21.00'den itibaren uçakların iniş ve kalkışlarına izin verildiği bildirildi.

THY'DEN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın iç ve dış hatta 34 seferin yapılamayacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanması beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle iç ve dış hatta 34 seferini iptal etti.

Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirdi.

395 UÇAK SEFERİ İPTAL

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak uçak seferleri azaltıldı. Bu nedenle başta Türk Hava Yolları olmak üzere özel havayolu şirketleri bu iki havalimanından 3 günde iç ve dış hatlarda yapacağı 395 seferi iptal etmek zorunda kaldı.

Gökhan ARTAN-İSTANBUL