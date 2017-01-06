Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 2017'de iki kere elektroink ortamda gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın başvuruları bugün başlıyor. Peki e-ALES başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman, nasıl yapılacak? İşte sınav hakkında tüm detaylar...

e-ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-ALES sınavının başvuruları bugün başlıyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik numalarını girerek yapabilecekler. Başvurular, 6-18 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav, 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

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28 OCAK'TA DENEME SINAVI YAPILACAK

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre;

e-ALES 11 Şubat 2017 tarihinde elektronik ortamda yapılacağından, isteyen adayların sisteme aşinalık kazanmasını sağlamak için 28 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da Esenboğa e-Sınav Merkezi’nde saat 14:30'da “e-ALES Deneme Sınavı” uygulanacaktır.

e-ALES Deneme Sınavına başvurular, 6-18 Ocak 2017 tarihleri arasında aşağıda bağlantısı sunulmuş olan https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Deneme Sınavı ücreti 20 TL olup, sınav sonuçları ALES puanı yerine kullanılamayacaktır.

2017 e-ALES Deneme Sınavına başvuran adaylar aynı zamanda e-ALES ve diğer e-YDS’lere de başvuruda bulunabilecektir.