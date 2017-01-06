İzmir şehitlerini uğurluyor

İzmir'deki hain saldırıda şehit olan adliye görevlisi Musa Can için adliyede tören düzenlendi.

İzmir Adliyesi'nde şehit Musa Can için ilk tören düzenleniyor. Törene şehit yakınları, adliye çalışanları ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve siyasiler katıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırının gerçekleştiği olay yerinde çalışmalarını tamamladı. Sağanak yağış altında gerçekleşen çalışmalarda ekipler, titizlikle delil topladı.

Öte yandan İslam Kerimov Caddesi araç trafiğine kapandı, sadece yaya kullanımına izin veriliyor.

BAŞBAKAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliyede görevli Musa Can'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu, olayda yaralananları da hastanede ziyaret etti.

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile kente gelen Yıldırım, terör saldırısında şehit olan İzmir Adliyesinde görevli Musa Can'ın Karabağlar ilçesinde, polis memuru Fethi Sekin'in ise Bayraklı ilçesindeki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralıları da ziyaret eden Başbakan Yıldırım ve bakanlar, daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne geçti.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan saldırıya ilişkin bilgi alan Yıldırım'ın, olay sırasında PKK'lı iki teröristi etkisiz hale getiren polislerle de görüştüğü öğrenildi.

Başbakan Yıldırım ve bakanlara ziyaretlerinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir milletvekilleri ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican eşlik etti.Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.