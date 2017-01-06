06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir
GÜNDEM

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Terör saldırısı ile bağlantılarının olmadığı belirlenen 2 kişi, cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi

06 Ocak 2017 Cuma, 10:54:59 Güncelleme: 11:40:39 AA

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından şüphe üzerine gözaltına alınan 2 kişi, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmirdeki terör saldırısı ve çatışmanın ardından bölgede çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör saldırısı ile bağlantılarının olmadığı belirlenen 2 kişi, cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Bu arada, saldırı ve çatışmanın yaşandığı İzmir Adliyesi önündeki İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astığı görüldü.

Patlamanın meydana geldiği polis kontrol noktası önü de güvenlik şeridiyle çembere alındı. Bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla adliye önüne geldi.

Adliye önündeki caddede yaya ve araç trafiğinin de normale döndüğü gözlendi.

"KATLİAMI ÖNLEDİ"

Adliye yakınında kafe işleten Zafer Gültekin, saldırıda şehit olan polisi Fethi Sekini yakından tanıdığını ifade etti.

Sekin ile yaklaşık 2 yıldır neredeyse her gün görüştüklerini belirten Gültekin, "Mert, dürüst ve delikanlı bir insandı. Şehitlik mertebesine ulaştı. Fethi, canını hiçe sayarak çok daha büyük bir katliamın önüne geçti. Soğukkanlılığını kaybetmeden teröristlerin üzerine ateş açarak kendi gövdesini siper etti." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İzmir'deki 50 bin TL'lik soygun market müdürünün oyunu çıktı
GÜNDEM

Market müdürünün kör nokta oyunu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz
GÜNDEM

Erdoğan: Teröre asla geçit vermeyeceğiz
ABD, patlama sonrası vatandaşlarını uyardı
GÜNDEM

ABD, patlama sonrası vatandaşlarını uyardı
Başbakan Binali Yıldırım: Alçak örgütler vardiyalı çalışmaya başladılar
GÜNDEM

Başbakan: Alçak örgütler vardiyalı çalışmaya ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birliğimizi bozamayacaksınız
GÜNDEM

Çavuşoğlu'ndan İzmir saldırısı hakkında açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu şehit polisin adının yaşatılmasını istedi
GÜNDEM

Şehit polis Fethi Sekin'in adı orada yaşatılacak
TSK bugüne kadar öldürülen terörist sayısını açıkladı
GÜNDEM

TSK AÇIKLADI! İŞTE BUGÜNE KADAR ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI
Ankara'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
GÜNDEM

POŞETİ AÇAN ÇOCUKLAR BULDU!
İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
GÜNDEM

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
İzmir şehitlerini uğurluyor
GÜNDEM

ŞEHİT MUSA CAN İÇİN ADLİYEDE İLK TÖREN
Konya'da öğrenci servisi devrildi
GÜNDEM

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (06 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 6 OCAK GÜNLÜĞÜ