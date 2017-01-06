Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terör saldırıları hakkında, "ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini hem biz ödüyoruz, hem de ABD ödeyecek. Tüm terör örgütleri kendilerini destekleyenlere ödetmiştir. DEAŞ'la savaşılsın diye verilen silahlar DEAŞ'tan çıkıyor" dedi.

Işık, İncirlik Üssü hakkında ise, "Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fikri Işık HABERTÜRK TV'de Aysun Torun'un soruları yanıtladı.

İZMİR SALDIRISI: Teknik bilgileri İçişleri Bakanlığımız toparlıyor. Fethi Sekin ve Musa Can isimli çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Reina'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölge yeniden yapılanıyor, şekilleniyor. Bu olayları öyle okumak gerekiyor. Türkiye'nin etkisizleştirilmesi için terör sistematik olarak artırılma gayreti içinde. Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali sonrası PKK terörü yükseldi. Yetmedi DEAŞ, yetmedi FETÖ Türkiye'nin başına bela edildi. Bir PKK, bir DEAŞ eylem yapıyor sankinöbetleşe gibi. Bizim de Türkiye olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluk, bu tehlikeleri bertaraf etmek için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Belki 50-100 sene sonra dünyanın gidişatını etkileyen en temel bölge olarak yazacaklar. Terörün asıl amacına karşı dikkatli, hassas, proaktif olmamız gerekiyor. İlk işaretlerin PKK'yı gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

REİNA SALDIRISI: Çok profesyonelce bir terör eylemi. İnanılmaz soğukkanlı bir terörist sözkonusu. Arkasında bir takım kuvvetlerin olduğu muhtemel. Bilgiler olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Çok profesyonlece yapılmış, planlanmış bir terör eylemi.

TERÖRÜN KAYNAĞI: ABD, DEAŞ'la mücadele edeceğim diye, PYD'yi partner olarak seçti. Biz bunun yanlış olduğunu baştan beri söylüyoruz. PYD, PKK'nın uzantısıdır. Muhataplarımıza söylüyoruz; PYD, PKK'nın Suriye koludur. Terör örgütüyle işbirliği yapmak yılanla çuval girmektir. ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini hem biz ödüyoruz, hem de ABD ödeyecek. Tüm terör örgütleri kendilerini destekleyenlere ödetmiştir. DEAŞ'la savaşılsın diye verilen silahlar DEAŞ'tan çıkıyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ: Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir. Muhataplarımızla konuşuyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor, ABD ve diğer ülkelerden samimiyet bekliyoruz. Sonuna kadar görüşmeleri sürdüreceğiz. Son karar Türkiye'nin kararıdır.

ABD'DE YENİ YÖNETİM: Saddam Hüseyin'in devrilmesinden itibaren bölgede ciddi tribülans var. Bu sadece Türkiye'de değil, ABD'de sorgulanıyor. ABD yapması gerekeni yapmadı. Kendi güvenirliklerini de yitirmelerine yol açtı. Sayın Obama'nın ikinci döneminin politikasızlık üretmesi ABD'de tepki oluşturdu. Yeni dönemde ümit ederiz ki, yeni ABD yönetimi Suriye'yi doğru okur, başta Türkiye olmak üzere iyi bir istişareyle yapılması gerekenler yapılır.

EL BAB OPERASYONU: El Bab'a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki DEAŞ vardı. El Bab'da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı. Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi, sadece DEAŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları.

MÜNBİÇ OPERASYONU: ABD, Fırat'ın doğusuna çekilecek diye söz verdi. Sahadaki gelişmeler bu sözlerin tutulmadığını gösteriyor. ABD sözünü tutmazsa o zaman Türkiye temizlik harekatını yapacak. Beklentimiz ABD'nin verdiği sözü tutması.

SINIR ÖTESİ HAREKATI: Türkiye ile Irak iki dost ve kardeş ülke. Bizim için Bağdat'ın ayrı bir yeri var. Bölgenin bir an önce istikrara kavuşması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması için önemli fırsat. Aramızdaki sorunları konuşarak çözeceğiz. Sincar Türkiye için kırmızı çizgi. Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak'tan gelen açıklamalar da önemli. Türkiye güvenliğini tehdit altında hissederse gerekini yapmaktan çekinmez. Irak da hassas bir dönemden geçiyor, bizim de Irak'a yardımcı olmamız gerekiyor. Irak'ın da kabul ettiği, PKK'nın Sincar'dan sökülüp atılması temel öncelik, bu konuda işbirliği yapacağız.

BAŞİKA TARTIŞMASI: Bu noktada çok yoğun diplomasi devam ediyor. Biz orada 6 bine yakın insanı eğittik. 700'ün üzerindeki DEAŞ militanı da etkisiz hale getirildi. Başika önemli bir unsur. Bu noktada oluşan rahatsızlıkları gidermek de bizim önceliğimiz.

TSK'DA FETÖ TEMİZLİĞİ: Tamamen arındırıldı demek yanlış olur, bizi de yanıltır. Dikey yapılanma çok büyük oranda tasfiye edildi. 5 bin 754 TSK mensubu ihraç edildi. Bu mücadele TSK'da devam edecek.

Darbe girişimi her yönüyle aydınlatılmış dersek mübalağa olur. Hala karanlık yanları var Cumhuriyet savcılarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni delillere ulaşılıyor. Bu bir süreç, Türkiye'nin beka mücadelesi. Sabırlı olmalıyız.

BEDELLİ ASKERLİK: Kısa ve orta vadede gündemimizde yok. Terörle mücadele ediyoruz, diğer taraftan Fırat Kalkanı'nı yürüyoruz. Bir tarafta canlarını hiçe sayarak vatani görevlerini yapan askerler varken, bedelli askerliği konuşmamız mümkün değil. Şartlar değişirse bir şey diyemem.

Türkiye'nin yeni savunma konseptine ihtiyacı var. Tehdit önceliklerine göre TSK'nın yapılanması değerlendiriliyor. Kaç kişilik orduya ihtiyaç var, bu birlikler nerelerde konuşlandırılacak, minimum sayı ne olacak... Bunlara göre her yıl belli bir askere ihtiyacımız olacak, fazlası olursa bedelli düşünülebilir. Bunun birkaç sene alacağını düşünüyorum.