06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı'ndan açıklamalar
GÜNDEM

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan açıklamalar

CANLI YAYIN

06 Ocak 2017 Cuma, 11:10:23 Güncelleme: 11:37:36 HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık HABERTÜRK TV'de soruları yanıtlıyor. 

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

İZMİR SALDIRISI: Teknik bilgileri İçişleri Bakanlığımız toparlıyor. Fethi Sekin ve Musa Can isimli çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Reina'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölge yeniden yapılanıyor, şekilleniyor. Bu olayları öyle okumak gerekiyor. Türkiye'nin etkisizleştirilmesi için terör sistematik olarak artırılma gayreti içinde. Körfez Savaşı ve Irak'ın işgali sonrası PKK terörü yükseldi. Yetmedi DEAŞ, yetmedi FETÖ Türkiye'nin başına bela edildi. Bir PKK, bir DEAŞ eylem yapıyor sankinöbetleşe gibi. Bizim de Türkiye olarak üzerimize düşen en büyük sorumluluk, bu tehlikeleri bertaraf etmek için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Belki 50-100 sene sonra dünyanın gidişatını etkileyen en temel bölge olarak yazacaklar. Terörün asıl amacına karşı dikkatli, hassas, proaktif olmamız gerekiyor. İlk işaretlerin PKK'yı gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

REİNA SALDIRISI: Çok profesyonelce bir terör eylemi. İnanılmaz soğukkanlı bir terörist sözkonusu. Arkasında bir takım kuvvetlerin olduğu muhtemel. Bilgiler olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Çok profesyonlece yapılmış, planlanmış bir terör eylemi. 

TERÖRÜN KAYNAĞI: ABD, DEAŞ'la mücadele edeceğim diye, PYD'yi partner olarak seçti. Biz bunun yanlış olduğunu baştan beri söylüyoruz. PYD, PKK'nın uzantısıdır. Muhataplarımıza söylüyoruz; PYD, PKK'nın Suriye koludur. Terör örgütüyle işbirliği yapmak yılanla çuval girmektir. ABD stratejik hata yapmıştır, bedelini hem biz ödüyoruz, hem de ABD ödeyecek. Tüm terör örgütleri kendilerini destekleyenlere ödetmiştir. DEAŞ'la savaşılsın diye verilen silahlar DEAŞ'tan çıkıyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ: Bugünden yarına kapatılacak değil. İncirlik üssü NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye'nin çıkarlarına tehdit olarak görülürse, değerlendirilir. Muhataplarımızla konuşuyoruz. Şu anda görüşmeler devam ediyor, ABD ve diğer ülkelerden samimiyet bekliyoruz. Sonuna kadar görüşmeleri sürdüreceğiz. Son karar Türkiye'nin kararıdır. 

ABD'DE YENİ YÖNETİM: Saddam Hüseyin'in devrilmesinden itibaren bölgede ciddi tribülans var. Bu sadece Türkiye'de değil, ABD'de sorgulanıyor. ABD yapması gerekeni yapmadı. Kendi güvenirliklerini de yitirmelerine yol açtı. Sayın Obama'nın ikinci döneminin politikasızlık üretmesi ABD'de tepki oluşturdu. Yeni dönemde ümit ederiz ki, yeni ABD yönetimi Suriye'yi doğru okur, başta Türkiye olmak üzere iyi bir istişareyle yapılması gerekenler yapılır. 

EL BAB OPERASYONU: El Bab'a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki DEAŞ vardı. El Bab'da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı. Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi, sadece DEAŞ olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 4 dakika önce
    Allah devletimizn yar ve yardımcısı olsun. Ordumuza şanlı zaferler nasip etsin.
  • Misafir 4 dakika önce
    O ZAMAN ÖDEMEYELİM GEREĞİNİ YAPIN SAYIN BAKAN
  • Misafir 4 dakika önce
    zaten gucunuz yetmez
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Konya'da öğrenci servisi devrildi
GÜNDEM

Konya'da öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar ...
TSK bugüne kadar öldürülen terörist sayısını açıkladı
GÜNDEM

TSK açıkladı! İşte bugüne kadar öldürülen terörist ...
İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
GÜNDEM

İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan ...
Ankara'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
GÜNDEM

Poşeti açan çocuklar buldu!
İzmir şehitlerini uğurluyor
GÜNDEM

Şehit Musa Can için adliyede ilk tören
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (06 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 6 Ocak günlüğü
TSK bugüne kadar öldürülen terörist sayısını açıkladı
GÜNDEM

TSK AÇIKLADI! İŞTE BUGÜNE KADAR ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI
Ankara'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
GÜNDEM

POŞETİ AÇAN ÇOCUKLAR BULDU!
İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
GÜNDEM

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
İzmir şehitlerini uğurluyor
GÜNDEM

ŞEHİT MUSA CAN İÇİN ADLİYEDE İLK TÖREN
Konya'da öğrenci servisi devrildi
GÜNDEM

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (06 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 6 OCAK GÜNLÜĞÜ