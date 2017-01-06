Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki saldırıyla ilgili şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bozdağ, "Teröristlerin kimlikleri belirlendi ancak güvenlik gerekçesiyle açıklamıyoruz. Eylemi PKK'nın yaptığında tereddüt yok" dedi.

"Bütün Türkiye'ye, 81 ilimize karşı yapılmış bir terör saldırısıdır" diyen Bozdağ, "Terör kardeşlik hukukumuzu yok edemeyecektir. Mücadele daha da etkinleştirilerek daha da kararlı bir şekilde devam ettirilecektir. Türkiye, yaklaşık 10 civarında terör örgütüyle eş zamanlı mücadele eden tek ülkedir." açıklamasında bulundu.

"Saldırı talimatı PKK'dan geldi" açıklamasında bulunan Bozdağ, "Teröristlerden biri içeri girmeye planlıyordu" dedi.

Boazdağ saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim değerlendirmemize göre, patlama olduktan sonra bir tanesi C Bloka dönük bu silahlarla saldırı yaparken, öbürü de el bombalarıyla içeri girmeyi planlamışlar şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyor. Hakimlerimiz ve savcılarımız, yardımcı adliye personelimiz bundan sonra da görevlerine devam edecektir. Birilerinin biz korkuturuz, yıldırırız, sindiririz diye bir hesabı varsa boşuna hesap kitap yapmasınlar. Karşılarında korkacak, yılacak, sinecek ve görevini yapmaktan vazgeçecek kimse yok" dedi.