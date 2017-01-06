Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler sınav günü için hazırlık içinde. Peki 2017-AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş yerleri ve öğrenci girişi için işte detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ

Anadolu Üniversitesi tarafından 14-15 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. Milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen AÖF sınav giriş yerleri açıklandı.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan öğrenci giriş ekranına E-Posta Adresi (veya T.C. Kimlik Numarası) ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada üst bölünde yer alan Bilgilendirme paneli veya Sınav İşlemleri sekmesinden öğrenebilecekler.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenciler geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevaplarına http://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilirler. Ayrıca dönem içinde yapılacak olan ara sınavı ve dönem sonu sınavı soru ve cevapları sınavların ardından açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

SINAVA GİRERKEN YANIMDA NELER BULUNDURMALIYIM?

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

MERKEZİ AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ NEDİR?

Anadolu Üniversitesi 17 lisans, 36 önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Batı Trakya’da yaşayanlar ile çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi ile götürmektedir.

Türk yükseköğretim sisteminde 34.yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi, yaklaşık 3 milyon öğrencisi ve 2 milyon 500 bin mezununa açık ve uzaktan eğitim yoluyla yüksek öğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir.

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden oluşmakta olup eğitim-öğretim kredili sisteme dayalı olarak yürütülmektedir.

Kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavı ve yaz okulunun bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 Avrupa KrediTransfer Sistemi (AKTS) krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.

Kredili sistemde, önlisans programlarında güz dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, bahar dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans programlarında güz dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllardan, bahar dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

Kredili sistemde ders geçme esası uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.