Adıyaman'da 'Reina saldırganı camide' ihbarı polisleri harekete geçirdi

İstanbul'da, yılbaşı gecesi Ortaköy'de silahlı terör saldırısını gerçekleştiren şahsın camide olduğu ihbarını alan Adıyaman polisi harekete geçti. İhbar edilen şahsın bir olumsuzluğuyla karşılaşmazken şahıs saldırganın kendisine çok benzemesine şaşırdı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dursun Çavuş Camii'nde reina saldırısını gerçekleştire şahsa benzeyen bir şahsın olduğu ihbarı alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçti. Cuma namazı için camiye gelen ve vatandaşlar tarafından ihbar edilen Mahmut T. isimli şahsı polis ekipleri yakalayarak önce üst aranmasını daha sonra ise GBT sorgulamasını gerçekleştirdi. Sorgulamalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken polis ekipleri şahsı bırakarak normale döndü.

Hangi konudan dolayı ihbar edildiğini bilmeyen ve daha sonra olayı gazetecilerden öğrenen Mahmut T. cep telefonundan internete girerek her yerde aranan şahsın resimlerine baktı. Saldırganın resmini gören Turgut, kendisine çok benzemesiyle bir anlık şaşkınlık yaşayarak söyleyecek bir şey bulamadı.