06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Beşiktaş
GÜNDEM

Beşiktaş terör saldırısına 10 tutuklama talebi

Şüphelilerin nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sürüyor

06 Ocak 2017 Cuma, 16:12:58 Güncelleme: 16:43:44 DHA

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, 10 Aralık 2016 tarihinde, Beşiktaş Vodafone Arena önündeki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 39 polis, 7 sivilin şehit edilmesine yönelik gözaltına alınan 13 kişiden 10'u, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı işlemleri tamamlanan 13 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan 1 şüpheli serbest bırakıldı.
2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli ise "PKK terör örgütü üyesi olmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sürüyor.


Veli SARIBOĞA / İSTANBUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı
GÜNDEM

İş aramak için motosikleti bırakmış!
2016'da en çok 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ile şehıtlerimize üzüldük
GÜNDEM

En çok 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi ile ...
Reina'daki saldırıda ölen Fatih Çakmak Beşiktaş'taki terör saldırısından kurtulmuş!
GÜNDEM

Reina'daki terör saldırısında ölenlerin kimlikleri ...
Reina şehidi Burak Yıldız'ın paylaşımı yürekleri dağladı
GÜNDEM

Şehit polisin o paylaşımı yürekleri dağladı!
İstanbul'da bugün bu yollar kapalı
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı...
Beşiktaş ve Kayseri saldırısını TAK üstlendi
GÜNDEM

Beşiktaş ve Kayseri'yi aynı alçaklar üstlendi!
2017-AÖF sınav giriş yerleri belli oldu
GÜNDEM

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
İstanbul'da trafik kilitlendi!
GÜNDEM

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİTLENDİ
Balat'ta haç çıkarma töreni
GÜNDEM

İSTANBUL'DA BU SABAH...
Beşiktaş terör saldırısına 10 tutuklama talebi
GÜNDEM

BEŞİKTAŞ SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
PKK'nın Karadeniz'de bulunan en büyük sığınağı imha edildi
GÜNDEM

PKK'NIN O BÖLGEDE EN BÜYÜK SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ!
Konya'da öğrenci servisi devrildi
GÜNDEM

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR