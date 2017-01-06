Beşiktaş terör saldırısına 10 tutuklama talebi

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, 10 Aralık 2016 tarihinde, Beşiktaş Vodafone Arena önündeki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 39 polis, 7 sivilin şehit edilmesine yönelik gözaltına alınan 13 kişiden 10'u, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı işlemleri tamamlanan 13 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan 1 şüpheli serbest bırakıldı.

2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli ise "PKK terör örgütü üyesi olmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sürüyor.



Veli SARIBOĞA / İSTANBUL