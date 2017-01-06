06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Asitçi enişte
GÜNDEM

'Asitçi enişte' dosyası İstinaf Mahkemesi'ne geldi

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2016 tarihinde Cihan Araçman'ı, "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırmıştı

06 Ocak 2017 Cuma, 16:49:43 Güncelleme: 16:51:19 DHA

Eşinin üç yaşındaki yeğeni Y.K.'nın yüzüne asitli içerikli madde attığı gerekçesiyle "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman'ın dosyası, tarafların itirazı üzerine İstinaf Mahkemesi'ne geldi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2016 tarihinde eşinin üç yaşındaki yeğeni Y.K.'nın yüzüne asitli madde attığı gerekçesi ile 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman'ın dosyasını, cezayı çok bulan sanık ile cezayı az bulan müşteki ve duruşma savcısının istinaf talebi üzerine İstinaf Mahkemesi'ne yolladı. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde "Kasten yaralama" suçlarına bakan 11. Ceza Dairesi'ne ulaştı. Dosyanın, 11. Ceza Dairesi Başkanı Tahsin Doğan'ın incelemesinde olduğu öğrenildi. Başkan Doğan'ın inceleme sonrası mahkeme heyeti ile müzakere yaparak yerel mahkeme kararını değerlendirmek için duruşma açıp açmamaya karar vereceği öğrenildi. Başkan Doğan'ın mahkeme heyeti ile yapacağı toplantı sonrası ya duruşma günü vererek taraflara tebligat çıkarması ya da duruşma yapmadan dosya hakkında heyetle birlikte karar vermesi bekleniyor.

DOSYANIN GEÇMİŞİ

Cihan Araçman, 17 Ekim 2015 tarihinde Ataşehir'de ailece gittikleri restoranın oyun alanında oynayan eşinin kızkardeşinin üç yaşındaki oğlu Y.K.'nın suratına asit içerikli madde attığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Ardından tutuklanan Cihan Araçman için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2016 tarihinde Cihan Araçman'ı, "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırdı. Cihan Araçman cezayı çok bulduğu için, Y.K.'nın ailesi ve duruşma savcısı da cezayı az bulduğu için İstinaf talebinde bulundu. Dosyaya bakan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'ne yolladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Konya'da öğrenci servisi devrildi
GÜNDEM

Konya'da öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar ...
Beşiktaş terör saldırısına 10 tutuklama talebi
GÜNDEM

Beşiktaş saldırısıyla ilgili flaş gelişme
PKK'nın Karadeniz'de bulunan en büyük sığınağı imha edildi
GÜNDEM

PKK'nın o bölgede en büyük sığınağı imha edildi!
İstanbul'da bu yollar kapalı (06 Ocak 2017)
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! Akşam bu yollar kapalı...
Balat'ta haç çıkarma töreni
GÜNDEM

İstanbul'da bu sabah...
İzmir'deki çatışma sırasında asker, mermisi biten polise silahını vermiş
GÜNDEM

Çatışma sırasında asker, mermisi biten polise ...
İstanbul'da trafik kilitlendi!
GÜNDEM

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİTLENDİ
2017-AÖF sınav giriş yerleri belli oldu
GÜNDEM

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
İstanbul'da bu yollar kapalı (06 Ocak 2017)
GÜNDEM

İSTANBULLULAR DİKKAT! AKŞAM BU YOLLAR KAPALI...
Beşiktaş terör saldırısına 10 tutuklama talebi
GÜNDEM

BEŞİKTAŞ SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Konya'da öğrenci servisi devrildi
GÜNDEM

KONYA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Balat'ta haç çıkarma töreni
GÜNDEM

İSTANBUL'DA BU SABAH...