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Şakanın sonu acı bitti

Gaziantep'te ruhsatsız silahı ile arkadaşına şaka yapan bir kişi, silahın aniden ateş alması sonucu arkadaşını öldürdü

06 Ocak 2017 Cuma, 18:27:24 Güncelleme: 18:43:40 DHA

Gaziantep'te, Özgür D.'nin 'Adam nasıl vurulur?' diyerek doğrulttuğu tabancanın ateş alması sonucu başına kurşun isabet eden 19 yaşındaki Abdulkadir Cin yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece geç saatlerde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Cin'in evine çağırdığı arkadaşlarından Özgür D. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayı doğrultup 'Adam nasıl vurulur?' diyerek şakalaşmaya başladı. Özgür D., parmağının iddiaya göre kazaen tetiğe dokunması sonucu ateş alan tabancadan çıkan kurşun Abdulkadir Cin'in başına isabet etti.

Olayın ardından Özgür D. evden kaçarken, evde bulunanlar sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Cin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Abdulkadir Cin'in cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, olay sırasında evde bulunanların ifadesini alıp arkadaşı Abdulkadir Cin'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen Özgür D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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