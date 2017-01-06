Antalya'da "o sesin" sahibi gözaltına alındı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medyada yer alan, kentte bombalı araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunulan ses kaydının sahibinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vali Karaloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan ve Antalya'da bombalı araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunulan ses kaydına ilişkin, "Sosyal medyada ses kaydı dolaşan bayan A.Ö. gözaltına alınmıştır." bilgisini paylaştı.

A.Ö'nün sorgusunun devam ettiğini belirten Karaloğlu, "Halkımızı huzursuz etmelerine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.