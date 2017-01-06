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15 günde 3 kez soyulan bakkal, hırsıza not bıraktı!

Gaziantep'te 15 günde 3 kez hırsızların hedefi olan bakkal, iş yerinin camına bıraktığı notla hırsızı insafa davet etti

06 Ocak 2017 Cuma, 18:57:57 Güncelleme: 18:59:35 DHA

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde bakkal işleten 43 yaşındaki Abdurrahman Taş, 15 günde 3 kez hırsızlık yapılan iş yerinin camına 'Ey hırsız kardeş el insaf yeter artık. Burası benim çocuklarımın ekmek kapısı, elinizi vicdanınıza koyun' yazılı not astı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Fatih Caddesi'nde Abdurrahman Taş'ın işlettiği bakkal, son 15 günde hırsızlık yapıldı. 7 yıldır bakkal işleten 4 çocuk babası Taş, işyerinin camına astığı yazıyla duruma tepki gösterdi. Abdurrahman Taş, işyerine "Ey hırsız kardeş el insaf yeter artık. Burası benim çocuklarımın ekmek kapısı, elinizi vicdanınıza koyun'' yazılı notu asarak hırsızlara çağrıda bulundu.

7 yıldır işlettiği bakkal dükkanında 12 kez hırsızlık yapıldığını belirten Abdurrahman Taş, şunları söyledi:

"Daha önceki hırsızlık olaylarında şikayetçi oldum fakat bu defa polislerin terörle mücadelesi nedeniyle şikayetçi olmak yerine iş yerine not yazarak hırsızların vicdanlarına seslenmek istedim. Ağzının tadını bilen hırsızlara çağrı yeter artık diyorum. Çocuklarının nafakası için çalışsınlar, hırsızlık yapmasınlar. Günde 2- 3 ekmek alıp gidiyorlar. Onları da söylemiyorum. Artık çalmalarına gerek yok, kendilerine ekmeklerini vereyim yeter ki dükkanıma zarar vermesinler."

 

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