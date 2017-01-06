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GÜNDEM

Anayasa görüşmeleri 9 Ocak'ta başlıyor

Anayasa değişiklik teklifi TBMM'de 9 Ocak Pazartesi günü başlayacak

06 Ocak 2017 Cuma, 19:11:41 Güncelleme: 19:13:16 AA

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi Genel Kurul gündeminin ikinci sırasına alındı. Teklifin görüşmelerine 9 Ocak Pazartesi günü başlanacak.

AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurul gündeminin ikinci sırasına alınmasına ilişkin grup önerisi getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak, "Bütün terör örgütlerine, bu katil sürelerine verilecek en güzel cevap, milletin birliği ve bütünlüğü olacaktır." diye konuştu.

Genel Kurulda bugün "torba tasarının" görüşmelerinin tamamlanacağını, pazartesi günü de anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine başlanacağını belirten Kaynarca, Anayasa Komisyonundaki görüşmelerde bütün milletvekillerinin değerli katkıları olduğunu bildirdi. Kaynarca, "İnanıyorum ki Genel Kurulda da katkı sunma amaçlı görüşler ifade edilecektir." sözlerine yer verdi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, teklifin görüşmelerinin televizyondan canlı yayınlanmasını istediklerini ancak hala bu taleplerine cevap alamadıklarını söyledi.

Müzakerelerin ardından AK Parti'nin önerisi kabul edildi.

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