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Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Terör
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Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 10 Aralık'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Enes Çiçek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

06 Ocak 2017 Cuma, 19:29:05 Güncelleme: 20:28:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevik kuvvet polisine yönelik İstanbul'da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Enes Çiçek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Vodafone Stadı'nın önünde bekleyen çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Şanlıurfalı polis memuru Enes Çiçek'in Şıh Maksut Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam otobüsü mahallenin dar sokaklarından geçemeyince makam otomobiliyle ailenin yaşadığı bölgeye gitti.

Polis ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle sokaklara bariyer çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Yaklaşık yarım saat aile ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini ilettikten sonra evden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekleyen kalabalık ise aracın geçişi sırasında, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

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