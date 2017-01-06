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İstanbul'da kar yağışı önlemleri

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda bir dizi önlemler alındı

06 Ocak 2017 Cuma, 20:03:34 Güncelleme: 20:46:16 HABERTURK.COM

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avrasya Tüneli'nin geçişleri saat 21.00'da 23.00'a kadar uzatıldı.

Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul'da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine alınan karar doğrultusunda Avrasya tünelinin geçişleri 21.00'dan 23.00'a kadar uzatıldı.

METRO SEFERLERİ UZATILDI

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından metro seferleri 06.00'ya kadar uzatıldı. Etkili olan kar yağışının ardından İstanbul'da akşam trafiği durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan karar doğrultusunda metro seferleri uzatıldı. Seferler 00.00'dan 06.00'ya kadar uzatıldı.

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