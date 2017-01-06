Erdoğan'ın ziyaret ettiği şehit ailesini sevindirdi

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"Ziyaret için kendilerine teşekkür ederiz. Bize taziyelerini iletti. Allah kendinden razı olsun. Ne gerekiyorsa bizim için yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O öyle bir lider ki, davasının, memleketinin lideri. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin. Onun ve beraberindekilerin gelmesiyle yükümüz hafifledi."