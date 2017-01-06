06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Erdoğan'ın ziyaret ettiği şehit ailesini sevindirdi

06 Ocak 2017 Cuma, 21:00:44

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Çiçek'in babası Bekir Çiçek, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili "Onun ve beraberindekilerin gelmesiyle yükümüz hafifledi" dedi

  • 1
    1 | 10

    İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Enes Çiçek'in Şanlıurfa'daki ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk etmenin gururunu yaşıyor.

  • 2
    2 | 10

    Şehidin babası Bekir Çiçek, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehit edilişini tevhid davası olarak gördüğünü dile getirdi.

  • 3
    3 | 10

    Oğlunun Müslüman, Şanlıurfalı ve Kürt olduğunu ifade eden Çiçek, oğlunun şehit olduğu günden bu yana gerek devlet büyüklerinden gerekse mahalle halkına kadar hemen her kesimden destek ve ilgi gördüklerini, bu yüzden dua eden veya kendilerinin yanında olan herkese minnettarlık duyduklarını söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300