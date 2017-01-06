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İstanbul beyaza büründü!

06 Ocak 2017 Cuma, 22:01:56

İstanbul yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünürken karın tadını çocuklar çıkardı. İşte İstanbul'dan kartpostallık manzaralar...

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    İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor.

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    Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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    Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

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