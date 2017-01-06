GÜNDEM
İstanbul beyaza büründü!
06 Ocak 2017 Cuma, 22:01:56 | Güncelleme: 22:07:12
İstanbul yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünürken karın tadını çocuklar çıkardı. İşte İstanbul'dan kartpostallık manzaralar...
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İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor.
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Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
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Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.
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İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise yüzünü güldürdü. Karın tadını çıkaran çocuklar aileleriyle birlikte kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocukların ise yüzünü güldürdü.
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Etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar aileleriyle birlikte soğuğa aldırmadan sokaklara çıktılar. Çocukları kendileri ve aileleriyle kar topu oynayarak doyasıya eğlendiler.
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Çocuklar televizyonlarda kar gördüğünü İstanbul'a yağmasıyla evde durmadıkları belirten bir baba, "Karın yolu gözlüyorlardı. Karın yağmasıyla dışarı çıktık. Karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.
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Karın topu oynayan çocukları ise karın tadını çıkardıklarını söylediler.
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İşte İstanbul'dan kartpostallık manzaralar;
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