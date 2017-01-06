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Diyarbakır'da polis noktasına saldırı

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan polis kontrol noktasına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

06 Ocak 2017 Cuma, 22:29:47 Güncelleme: 22:31:58 AA

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde polis kontrol noktasına teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun birinci kilometresinde bulunan Çocuk Hastalıkları Hastanesi Semt Polikliniği önünde bulunan polis kontrol noktasının yakınlarına teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırının ardından polis, saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

 

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