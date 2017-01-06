İki ilde memurların çalışma saatleri değişti

Çanakkale ve Kırıkkale'de memurların mesai saatleri 08.30 - 17.30 arası olarak değişti.



Kırıkkale Valiliği'nce alınan kararla, merkez ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince 09 Ocak 2017 tarihinden itibaren değişti.



Kırıkkale Valiliği il Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü tarafından yayınlanan çalışan memurların mesai saatleri, sabah saat 08.30, öğle arası 12.30-13.30, mesai bitiş saati ise 17.30 olarak belirlendi.

Öte yandan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı imzasıyla yayınlanan genelgede, Çanakkale'deki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların mesai saatleri değiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah mesai saati başlangıcı 08.30 olarak belirlenirken öğle paydosu 12.30-13.30, mesai bitiş saati ise 17.30 olarak belirlendi.

Yeni mesai saatleri 09 Ocak 2017 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.