06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
3 yeni KHK yayımlandı
GÜNDEM

3 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

06 Ocak 2017 Cuma, 22:42:45 Güncelleme: 23:50:08 AA

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

83 DERNEK KAPATILDI

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel ihraç edildi.

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.

LİSTE 1

LİSTE 2

LİSTE 3

LİSTE 4

POLİSE SANAL ORTAMDA ARAŞTIRMA YETKİSİ

680 Sayılı KHK ile polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi.

680 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

OHAL kapsamında çıkarılan 680 Sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.

KAMU PERSONELİ YURT DIŞINDA GEÇİCİ GÖREV YAPABİLECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilecek
OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

İLİŞİĞİ KESİLEN KORUCULAR GERİ ÇAĞIRILABİLECEK

OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 12 dakika önce
    Anlamadigim kacanin nekadar umrunda vatandaslik adamin
  • Misafir 27 dakika önce
    Orta okul uzman alimi gercekmi
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanlığı'ndan Ahmet Şık iddialarına yanıt
GÜNDEM

Adalet Bakanlığı'ndan Ahmet Şık iddialarına yanıt
Adalet Bakanlığından İzmir Adliyesine siber saldırı açıklaması
GÜNDEM

İzmir'deki siber saldırı iddiasına açıklama
OHAL'in uzatılması kararı Resmi Gazete'de
GÜNDEM

OHAL'in uzatılması kararı Resmi Gazete'de
TBMM'de onaylanan Afganistan tezkeresi Resmi Gazete'de
GÜNDEM

TBMM'de onaylanan Afganistan tezkeresi Resmi ...
CHP'de anayasa değişikliği teklifi kapalı grup toplantısında görüşülecek
GÜNDEM

CHP anayasa için kapanacak
OHAL bir kez daha uzatıldı
GÜNDEM

OHAL bir kez daha uzatıldı
İstanbul beyaza büründü!
GÜNDEM

İSTANBUL'DAN KARTPOSTALLIK MANZARALAR...
İki ilde memurların çalışma saatleri değişti
GÜNDEM

İKİ İLDE MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Şehit adliye çalışanının cezaevindeki oğlu tahliye edildi
GÜNDEM

ŞEHİT ADLİYE ÇALIŞANININ OĞLU TAHLİYE EDİLDİ
Erdoğan'ın ziyaret ettiği şehit ailesini sevindirdi
GÜNDEM

ERDOĞAN'I GÖRÜNCE KOLLARINI AÇTI VE...

THY'den yolculara "kar" uyarısı
GÜNDEM

THY'DEN YOLCULARA "KAR" UYARISI
TSK'dan Kandil bölgesine hava harekatı
GÜNDEM

TSK'DAN KANDİL BÖLGESİNE HAVA HAREKATI