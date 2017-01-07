07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Zonguldak
GÜNDEM

Zonguldak'ta silahlı saldırı

Zonguldak'ta bir kişi eşi ile evine giderken silahlı saldırıya uğradı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 01:49:01 Güncelleme: 01:50:11 İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi eşi ile birlikte evine gittiği sırada otomobilden kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay Uzun Mehmet Mahallesi, Azaklıoğlu sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet C., eşi ile birlikte evine gittiği sırada yanlarına yanaşan otomobilin içerisinden ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu üç kurşunun isabet ettiği Mehmet C. kanlar içerisinde yerde kaldı. Vatandaşların yardımına koştuğu Mehmet C. için 112 sağlık görevlilerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıyı daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mehmet C.'nin hayati tehlikesi bulunmazken diz altından 1 ve diz üstünden iki kurşun ile yaralandığı öğrenildi. Saldırganların ise plakası alınamayan beyaz bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtıkları belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak delil toplarken, kaçan saldırganları yakalamak içinde çalışma başlattı.
Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yerin 300 metre altında yılbaşı
GÜNDEM

Yerin 300 metre altında yılbaşı
Zonguldak'ta taksici iki grup arasında kavga: 5 yaralı
GÜNDEM

Taksiciler park kavgası: 5 yaralı
Zonguldak'ta yollunun açılmasını bekleyen sürücülere Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı
GÜNDEM

Yollarda kalan sürücülerin imdadına Kızılay ekipleri ...
Başbakan Yıldırım, çay davetini geri çevirmedi
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım daveti geri çevirmedi
Zonguldak'ta trafik kazası
GÜNDEM

20 metreden dereye uçtu herkes seferber oldu
Zonguldak'ta art arda 2 kaza: 3 kişi yaralı
GÜNDEM

2 ayrı kazada 11 araç birbirine girdi
TSK'dan Kandil bölgesine hava harekatı
GÜNDEM

TSK'DAN KANDİL BÖLGESİNE HAVA HAREKATI
Şehit adliye çalışanının cezaevindeki oğlu tahliye edildi
GÜNDEM

ŞEHİT ADLİYE ÇALIŞANININ OĞLU TAHLİYE EDİLDİ
Vali Vasip Şahin'den kar açıklaması
GÜNDEM

VALİ ŞAHİN'DEN KAR AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi kabul edilemez
GÜNDEM

"BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜTTEFİKİMİZİN SİLAH VERMESİ KABUL EDİLEMEZ"
CHP’de Anayasa değişikliği oylamaları için ‘gizli oy’ mesaisi
GÜNDEM

CHP'DE 'GİZLİ OY' MESAİSİ
İki ilde memurların çalışma saatleri değişti
GÜNDEM

İKİ İLDE MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK