CHP’de Anayasa değişikliği oylamaları için ‘gizli oy’ mesaisi

TBMM Genel Kurulu’nda pazartesi günü ilk tur görüşmeleri başlayacak Anayasa değişikliği görüşmeleri ve oylaması, CHP’yi de alarma geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün aralarında grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcılarının katılımıyla yapılan dar kapsamlı bir toplantıda, pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında partinin takınacağı tavır konusunda durum değerlendirmesi yaptı.

Kılıçdaroğlu bugün CHP’nin 81 il başkanıyla buluşacak, yarın Parti Meclisi’ni toplayacak. Genel Merkez’de gerçekleşecek iki toplantının ana gündem maddesini yine Anayasa değişikliği oluşturuyor. Toplantılarda, Anayasa değişikliğinin neler getirdiği konusunda il başkanları ve Parti Meclisi üyeleri bilgilendirilecek. Toplantılarda, partinin Meclis’teki görüşmeler sırasında ve olası bir referandumda izleyeceği strateji ve yapacağı çalışma değerlendirilecek. 9 Ocak Pazartesi günü ise Meclis Genel Kurulu’ndaki kritik görüşmeden önce CHP Meclis Grubu olağanüstü toplanacak. Basına kapalı yapılacak toplantıda partinin görüşmeler sırasındaki tavrı ve oylamaya katılıp katılmayacağı netleştirilecek. CHP, AK Parti’den, konuşma sürelerinin artırılmasını, görüşmelerin bitimine kadar Meclis Televizyonu’ndan yayınlanmasını ve oylama sırasında mutlaka “gizlilik” kuralına uyularak, milletvekillerinin kabine girmeden oy kullanılmasının önüne geçilmesini talep ediyor. CHP’de Anayasa oylamasında oy kullanıp kullanmama noktasında farklı sesler yükseliyor. Milletvekilleri bu konuda şu üç farklı öneriyi tartışıyor:

OYLAMAYA KATILALIM: Anayasa teklifinin oylamasına katılalım; ‘Hayır’ oyu kullanarak tarihe not düşelim. Oylamaya katılırsak AK Parti ve MHP’den değişiklikten rahatsız olan ve ‘Hayır’ oyu kullanmayı düşünenlerin işini de kolaylaştırmış oluruz. Oylamaya katılarak ayrıca AK Parti yönetiminin kendi milletvekillerini denetlemesinin de önüne geçeriz.

OY KULLANMAYALIM: Anayasa değişikliğine madem karşıyız, madem “Rejim değişikliği” diyoruz, o zaman oylamaya da katılmayalım. Oylama sırasında Genel Kurul’da bulunalım. Gizlilik kuralına herkesin uymasını sağlayalım. Ama kendimiz oy kullanmayalım.

SADECE SEMBOL İSİMLER OY KULLANSIN: Partide herkes değil Genel Başkan, Grup Başkanvekilleri ve MYK üyeleri gibi sadece sembol isimler oy kullansın. Diğer milletvekilleri de oylama boyunca Genel Kurul’da durarak oylamanın sağlıklı yapılıp yapılmadığını denetlesin.CHP Grup Başkanvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin TBMM TV’den canlı yayınlanması için de Meclis Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulundu.

Düzgün KARADAŞ/GAZETE HABERTÜRK