Sert kışın nedeni duran AMOC

Türkiye’yi etkisi altına alacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasına; Atlas Okyanusu’nda kuzeye sıcak, güneye ise soğuk su taşıyan ana akıntı AMOC’un neredeyse durmasının neden olduğu ileri sürüldü. Science Advance Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre akıntının durmasına ise atmosferdeki karbondioksit oranının tarihin en yüksek seviyeye ulaşması neden oldu. Yale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümü profesörlerinden Wei Liu liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan modele göre AMOC “çökme” noktasına geldi.

GAZETE HABERTÜRK