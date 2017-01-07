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Üsküdar'da bir kişi buz gibi havada denize girdi

Ünal, denizden çıktıktan sonra "Denize girdim, su çok soğuk . Ellerim dondu. Ama iyi geliyor." dedi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:26:28 Güncelleme: 10:35:29 İHA

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Üsküdar'da bir kişi denize girdi.

İstanbul soğuktan buz keserken, Üsküdar Salacak sahilde kameralara takılan bir görüntü vatandaşları şok etti. Sahilde soğuk havaya rağmen denize giren Baki Ünal isimli şahıs herkesi şaşırttı. Ünal, denizden çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ünal, " Denize girdim, su çok soğuk . Ellerim dondu. Ama iyi geliyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 28 dakika önce
    Helal olsun
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