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Şehit polis Fethi Sekin'in köpeği "Zeytin" de öksüz kaldı

"Kahraman polisimiz teröristlere müdahale ederken bile Zeytin yanındaydı. İzlediğimiz kamera görüntülerinde saldırı sırasında da Zeytin'in şehit polisin yanında olduğunu gördük"

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:34:11 Güncelleme: 11:10:16 AA

İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı adliyede kahramanlık göstererek büyük bir felaketin yaşanmasını önleyen şehit polis Fethi Sekin'in 10 yıldır bakımını üstlendiği sokak köpeği "Zeytin" de öksüz kaldı.

Terör saldırısının yaşandığı İzmir Adliyesi C kapısı girişindeki kafeteryanın çalışanı Zafer Gültekin, AA muhabirine, şehit polis Sekin'in görev yaptığı polis noktasında bir sokak köpeğinin bakımını üstlendiğini söyledi.

Sekin'in köpeği 10 yıl önce sahiplendiğini anlatan Gültekin, "Zeytin'in yavruları olmuştu. Onları bir TIR ezince Fethi de ona acıyarak sahip çıkmıştı. İnsanlarla olduğu kadar hayvanlarla da arası iyiydi. Her sabah onun suyunu yemeğini verir, birlikte burada görev yaparlardı." diye konuştu.



Sekin ile Zeytin arasında çok farklı bir dostluk olduğunu, köpeğin Adliye binası girişindeki polis kulübesinin önünden ayrılmadığını dile getiren Gültekin, "Kahraman polisimiz teröristlere müdahale ederken bile Zeytin yanındaydı. İzlediğimiz kamera görüntülerinde saldırı sırasında da Zeytin'in şehit polisin yanında olduğunu gördük." dedi.

Zeytin'in dünden bu yana şehit polisin görev yaptığı kulübe önünde beklediğini, saldırıyı protesto etmek için olay yerine gelen vatandaşların ilgi odağı olduğunu anlatan Gültekin, Zeytin'i şehidin emaneti olarak gördüklerini ve bakımını kendilerinin üstleneceğini sözlerine ekledi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 8 dakika önce
    Allah rahmet eylesin, vatanımızı ve Türkiye sevdalısı insanları korusun. Allah'ım sen bizi koru.
  • Misafir 44 dakika önce
    allah rahmet etsin nur için de yatsın
  • Misafir 45 dakika önce
    AHHH KEŞKE İNSANLAR DA KÖPEKLER KADAR SADIK OLSA .
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