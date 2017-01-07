Gazeteci Refik Erduran 88 yaşında hayata veda etti.

REFİK ERDURAN KİMDİR?

Refir Erduran, 13 Şubat 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen, Türkiye'nin ilk resmi dergisini çıkaran Refika Hanım'ın oğlu olan Türk kökenli oyun yazarı ve gazetecidir.

Çocukluk yıllarını Üsküdar'daki yalılarında dadı gözetiminde büyüyerek geçiren Refik Erduran, eğitim hayatını 15. İlkokul ve Robert Koleji'nde tamamladı. Tiyatro ve senaryo yazım gibi konulara merak salmasıyla beraber ilk oyununu Robert Koleji'nde yazdı ve oyunu 1948'te Robert Koleji'ndeki tiyatroda "Kahraman" ismi ile oynandı.

Robert Koleji'nden lisans derecesini almasıyla 1974'te Tiyatro Tarihi ve Dram Bölümü'nde yüksek lisans yapmak için New York'ta bulunan Cornell Üniversitesi'ne gitti.

Nazım Hikmet hayranıydı ve New York'ta eğitim gördüğü esnada Nazım Hikmet'in rahatsızlandığını ve durumunun iyi olmadığını öğrendi. Bunun üzerinde kendisiyle tanışmak için 1949'da Türkiye'ye geri döndü.

Türkiye'ye döndüğünde Nazım Hikmet af yasası kapsamında affedildi ve 15 Temmuz 1950'de cezaevinden tahliye edildi.

Bu dönemde Nazım Hikmet'in kız kardeşi Melda Hanım ile nişanlandı ve Nazım Hikmet'le artık akraba idi. Nazım Hikmet'in askerde öldürülme tehlikesini öğrenince kendisini yurt dışına kaçırmayı teklif etti ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e, oradan Romanya'ya geçmesine yardımcı oldu.

1954'te ilk romanı olan Yağmur Duası'nı yayınladı ve 9 gün içinde 50 bin satış yaparak rekor kırdı. İkinci romanı Er Oyunu, çalıştığı gazetede dizi olarak yayınlandı ancak birinci bölümden sonra 12 Eylül Darbesi nedeniyle devamı getirilemedi.

1965'te Abdi İpekçi'nin teklifi üzerine Milliyet gazetesinde köşe yazarlığına başladı ve 1981 yılına kadar aynı gazetede yazarlık yaptı. Ardından Güneş ve Meydan gazeteleri için yazan Refik Erduran, 1985'te En Başarılı Köşe Yazarı Ödülü'nü almayı başardı.

Hayatı kaliteli roman ve köşe yazılarıyla geçen Refik Erduran, 7 Ocak 2017 tarihinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.