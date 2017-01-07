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AÖL soru ve cevapları
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2017 AÖL soru ve cevapları!

Sınava giren öğrenciler 1. dönem Açık Öğretim Lisesi Sınavı'nda (AÖL) ter döktü. Peki 2017 AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte AÖL soru ve cevapları...

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:21:03 Güncelleme: 11:29:39

Binlerce öğrenci İstanbul'da 1. dönem 2017 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Sınavları'nda zorlu sorulara doğru yanıt vermek için sınavlara katıldı. Peki AÖL 2017 soru ve cevapları açıklandı mı? İşte Açıköğretim Sınavı soru ve cevapları hakkında detaylar...

2017 AÖL SORU VE CEVAPLARI!

MEB tarafından gerçekleştirilen ve bugün başlayan Açık Öğretim Lisesi Sınavları başladı. Binlerce öğrenci sınava katıldı ve şimdi de soru ve cevapları bekliyor. MEB'ten ise henüz soru ve cevaplara dair bir açıklama gelmedi.  Öğrenciler sınav soru ve cevapları açıklandığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan aol.meb.gov.tr adresinden soru ve cevaplara erişebilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,

Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır.

AÖL SINAV TAKVİMİ

7 - 8 Ocak 2017 tarihinde yapılacak olan I. Dönem sınavları 3 oturum şeklinde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

* I. Oturum 7 Ocak 2017 Cumartesi 09.30
* II. Oturum 7 Ocak 2017 Cumartesi 14.00
* III. Oturum 8 Ocak 2017 Pazar 09.30

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında yapılacak. II. Dönem sınavları 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşecek 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 08-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak. III. dönem sınavları ise 01-02 Temmuz 2017’de gerçekleşecek.

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