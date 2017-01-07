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Tekirdağ
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Yüzlerce TIR Tekirdağ'da mahsur kaldı

Dün geceden bu yana karayolları ekiplerinin yolda kalan TIR'a müdahale etmemesi diğer TIR sürücülerini isyan ettirdi

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:43:39 Güncelleme: 12:45:21

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde etkili olan kar yağışı sonrası çevre yolunda bir TIR'ın arızalanması nedeniyle yüzlerce TIR yolda kaldı.

Ergene ilçesinde yoğun kar ve tipi etkisini sürdürken Çorlu çevre yoluna Edirne istikametinden giren bir TIR buzlu yolda kaydıktan sonra arızalandı. Dün geceden bu yana karayolları ekiplerinin yolda kalan TIR'a müdahale etmemesi diğer TIR sürücülerini isyan ettirdi. Dondurucu soğukta bekleyen sürücüler yolun açılması için çağrı yaptı.

Göksel GÜRSOY/ÇORLU

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