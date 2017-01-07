Bursa'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Adana-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, kötü hava şartları nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adana-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken yolcu uçağı, olumsuz hava şartları nedeniyle Yenişehir Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



Uçak, havalimanındaki aprona çekilirken, uçakta bulunan 130 yolcu otobüslerle İstanbul'a gönderildi.



Uçağın, yolcusuz olarak bugün 15.30'da İzmir'e hareket edeceği belirtildi.

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