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Bursa-İzmir yolu 13 saat sonra açıldı

Yaklaşık 13 saatlik krizin ardından Bursa-İzmir yolu trafiğe açıldı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:30:56 Güncelleme: 08 Ocak 2017 Pazar, 00:35:41 İHA

Türkiye'nin en önemli karayollarından Bursa-İzmir yolu 13 saat sonra trafiğe açıldı.

13 saat boyunca karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı. Meteorolojinin günler öncesinden uyarılar yapmasına rağmen binlerce araç Bursa-İzmir karayolunda mahsur kalmış, vatandaşlara Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kumanya ve yakıt desteği sağlanmıştı.

13 saatlik çalışma sonucu yol trafiğe açıldı. Yer yer kaygan zeminden kaynaklı kazalar meydana gelse de trafik akışı sağlandı. 

Bölgede yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

3. KÖPRÜ YOLUNDA TRAFİK DURDU

Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2 kilometre kala trafik durdu.
Çoğunluğunu TIR ve kamyoların oluşturduğu araçlar yolda kaldı. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda sürücüler bazılar geri döndü. Arnavutköy sapağında ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalışıyor.

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