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Bursa-İzmir yolu kapandı

Yaklaşık 4.5 saattir yolda mahsur kalan sürücülerin bazıları ise benzinliklere sığındı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:30:56 Güncelleme: 16:14:29 İHA

Bursa'da yoğun kar yağışı sebebiyle İzmir yolunda yüzlerce araç 4.5 saattir yolun açılmasını bekliyor.

Dün gece başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bursa-İzmir yolu ulaşıma kapandı. 2 otobüsün yoğun kar ve buzlanma sebebiyle yolun dışına çıkması sonucu uzun kuyrukların oluştuğu öğrenildi. Kurtarma ekipleri, Bursa tarafından konvoyun başına ulaşamıyor. Balıkesir ve Bandırma tarafından gelmeye çalışan kurtarma ekipleri ise, yolu açmak için seferber oldu. Yaklaşık 4.5 saattir yolda mahsur kalan sürücülerin bazıları ise benzinliklere sığındı. Bursa'dan İzmir yönüne araç salınmıyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Balıkesir ve İzmir yönüne otobüslerin çıkışına izin verilmiyor. Konvoyun uzunluğunun 40 kilometreyi bulduğu öğrenildi.

Bölgede yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

3. KÖPRÜ YOLUNDA TRAFİK DURDU

Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2 kilometre kala trafik durdu.
Çoğunluğunu TIR ve kamyoların oluşturduğu araçlar yolda kaldı. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda sürücüler bazılar geri döndü. Arnavutköy sapağında ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalışıyor.

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