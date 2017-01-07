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Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

CHP PM yarın toplanacak

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'nin ana gündem maddesi, anayasa değişikliği teklifi olacak

07 Ocak 2017 Cumartesi, 15:45:32 Güncelleme: 15:46:35 AA

CHP Parti Meclisi (PM) yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel Kurulu'na gelmeden önce bugün partisinin il başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yarın da PM'yi toplayacak. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, parti genel merkezinde saat 12.00'de başlayacak.

PM'nin ana gündem maddesini ise anayasa değişikliği teklifi oluşturacak. CHP'nin genel kurul oylaması ve sonrasında yapacakları da toplantıda masaya yatırılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, teklif Genel Kurula gelmeden son toplantıyı ise partisinin milletvekilleriyle gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, pazartesi günü saat 10.00'da Meclis'te milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı yapacak.

 

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