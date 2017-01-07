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Kayseri'de Eğitim Fakültesi binasının çatısı uçtu

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çatısının uçması sonucu 4 kişi yaralandı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 16:34:00 Güncelleme: 16:36:32 İHA

Kayseri'de sabah saatlerinden beri etkili olan rüzgar Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çatısının uçmasına neden oldu.

Kayseri'de saatte ortalama 35 kilometre hızla esen rüzgar, sabah saatlerinden bu yana kentte çok sayıda binada çatı hasarlarına neden oldu. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çatısının uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Ayrıca, formasyon eğitimi için yapıldığı belirtilen sınav da çatının uçmasından dolayı iptal edildi.

Yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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