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Başbakan'ın Irak ziyaretinden ortak bildiri
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Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti sonrası ortak bir bildiri yayınlandı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 18:30:08 Güncelleme: 18:40:18 DHA

Türkiye ve Irak arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin üçüncü toplantısı bugün Bağdat'ta gerçekleşti.

Toplantıda, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve siyasi stratejik ilişkileri tesis etme ve geliştirme konularının ele alındığı bildirildi.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı (YDSK) sonucunda yayınlanan ortak bildiri şöyle:" İki taraf, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı çerçevesinde, karşılıklı güvenlik ve istikrarın sağlanacağını ve birlikte terörle mücadele etmeyi benimsediklerini vurguladı.

BAŞİKA'DAN ÇEKİLME SÜRECİ

İki taraf, Başika Kampı'nın bir Irak kampı olduğunu vurguladı.Irak tarafı, Başika kampı hususundaki tutumunun sabit olduğunu belirterek, Türk tarafının kuvvetlerini çekmeye yönelik süreci başlatması ve bu meselenin sona erdirilmesi gerekliliğini vurguladı. Türk tarafı, Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu yineledi. İki taraf, aralarındaki ticari ve ekonomik işbirliği düzeyinin artırılmasının, terörden zarar gören bölgelerin yeniden inşasının ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

"DEAŞ'IN VARLIĞINI YOK ETME..."

İki taraf, Dicle ile Fırat Nehirlerine ait suların yönetiminde ve ortak su projelerinde işbirliğinin artırılması üzerinde anlaştı. Türkiye Hükümeti, Ninova'nın kurtarılması ve DEAŞ'ın varlığını yok etme operasyonları kapsamında; Irak Silahlı ve Güvenlik Kuvvetlerinin elde ettiği kaydadeğer ilerlemeyi takdirle karşıladığını belirtti.

'İKİ TARAF DA TOPRAKLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜ BULUNDURMAYACAK'

İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.İki taraf, Uluslararası Koalisyon'un DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti.

İki taraf, iki ülke halkları arasındaki kültürel ve sosyal bağların kuvvetlendirilmesi, iki ülke vatandaşlarının kaynaşmalarına imkan sağlanması için kültür ve turizm alanında kapsamlı bir atılım yapılması gerekliliğini vurguladı. İki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı.

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