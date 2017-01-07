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Evde yalnız bırakılan minik Ender'in feci ölümü

07 Ocak 2017 Cumartesi, 19:10:25 DHA

Adana'da annesi markete giden 6 yaşındaki Ender çıkan yangında komşularından yardım istedi. Hastaneye kaldırılan minik Ender kurtarılamadı

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    Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde 6 yaşındaki Mehmet Ender, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

     

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    Hürriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir evin alt katında oturan Çiğdem Ender, oğlu Mehmet Ender'i evde bırakıp iddiaya göre kapıyı da üzerinden kilitleyerek misafirliğe gitti.

     

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    Bir süre sonra evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük çocuk, evin demir parmaklıklı penceresine çıkıp yardım istedi. 

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