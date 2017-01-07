GÜNDEM
Evde yalnız bırakılan minik Ender'in feci ölümü
07 Ocak 2017 Cumartesi, 19:10:25 | Güncelleme: 19:21:27
DHA
Adana'da annesi markete giden 6 yaşındaki Ender çıkan yangında komşularından yardım istedi. Hastaneye kaldırılan minik Ender kurtarılamadı
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Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde 6 yaşındaki Mehmet Ender, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
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Hürriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir evin alt katında oturan Çiğdem Ender, oğlu Mehmet Ender'i evde bırakıp iddiaya göre kapıyı da üzerinden kilitleyerek misafirliğe gitti.
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Bir süre sonra evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük çocuk, evin demir parmaklıklı penceresine çıkıp yardım istedi.
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Çığlıkları duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.
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Gelen itfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da kilitli kapıyı kırıp minik Mehmet'i alevler arasından çıkardı.
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Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan küçük çocuk, ambulansla götürüdüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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Yangından sonra eve gelen Çiğdem Ender, oğlunun öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi.
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Komşularının güçlükle sakinletirdiği Çiğden Ender, polis tarafından gözaltına alındı.
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